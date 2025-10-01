Haberler

Yunan Sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na Destek

Yunanistan'daki 76 sendika, İsrail'in saldırı tehditleri altında Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na destek vererek, güvenli geçişin sağlanmasını istedi ve muhtemel saldırılara karşı kitlesel protesto uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun saldırı tehditleri altında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'daki sendikalardan destek geldi.

Ülkedeki 76 sendika ve işçi örgütü, yayımladıkları ortak bildiride, filonun güvenli geçişinin sağlanmasını istedi ve olası bir saldırının Yunanistan'da kitlesel protestoları tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Sendikaların ortak açıklamasında, Gazze'ye yönelik kuşatmanın ve "soykırımın" derhal son bulması gerektiği vurgulanarak, "İsrail devleti, filoya katılan insanların can güvenliğini tehdit etmeye dahi kalkışmamalıdır. En küçük saldırı dahi bizi sokaklara dökecek." denildi.

Açıklamada ayrıca, Yunan hükümetine çağrıda bulunularak, uluslararası hukuka uygun barışçıl bir misyon olan Küresel Sumud Filosu'nun korunması için gerekli adımların atılması talep edildi.

Sendikalar, İsrail'e BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda yaptırım uygulanmasını, silah ambargosu getirilmesini, ticari, askeri, siyasi ilişkilerin kesilmesini istedi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
