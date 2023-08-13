Yunan Sanatçı Litsa Diamanti'nin Şarkısı Türkçe Sözlerle Yeniden Hayat Buldu

Yunan sanatçı Litsa Diamanti'nin 90'larda Yunanca seslendirdiği şarkı, Türkçe sözlerle yeniden kaydedildi. Şarkının yeni düzenlemesiyle birlikte eğlenceli bir klip çekildi ve dijital platformlarda yayınlandı.

Yunan sanatçı olan Litsa Diamanti'nin 90'larda Yunanca seslendirdiği şarkıyı yine o yıllarda Fedon da seslendirmişti.

Yıllar sonra bestesi Yannis Karalis'e ait olan şarkının yeni Türkçe sözlerini Zeki Güner yazdı ve "Senin Neyine" olarak yeniden hayat buldu. Şarkının yeni düzenlemesini ise Mert Tekay yaptı.

Buzuki, ud, cümbüş, klarnet, trompet ve perküsyon eşliğinde Yunan ezgilerinden oluşan keyifli şarkıya Turgay Ceylaner yönetmenliğinde Cefi'nin hem oyunculuk hem de dans performanı ortaya koyduğu, sirtaki yapıp tabak da kırdığı eğlenceli bir klip çekildi.

Şarkı ve klip Zeyn Music etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.