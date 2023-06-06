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Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 7 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 7 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-61' tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 7 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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