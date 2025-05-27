Yunan Sahil Güvenliği'ne Göçmen Faciası Nedeniyle İddianame

Yunan Sahil Güvenliği'ne Göçmen Faciası Nedeniyle İddianame
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Mora Yarımadası açıklarında yaşanan göçmen faciasında sorumluluğu bulunan Yunan Sahil Güvenlik biriminden 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sahil güvenlik personeline 'hayatı tehlikeye atmak' suçlaması yöneltildi.

Mora Yarımadası'nda yer alan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, Haziran 2023'te yaşanan göçmen faciasında sorumlu oldukları gerekçesiyle Yunan Sahil Güvenlik biriminden 17 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pire Deniz Suçları Mahkemesi Savcılığı, 17 sahil güvenlik çalışanı hakkındaki iddiasını mahkemeye sundu.

İddianameye göre, sahil güvenlik personeline "hayatı tehlikeye atmak" suçlaması yöneltilirken kazaya müdahalede bulunan sahil güvenlik gemisinin kaptanı için ise "yardım için yeterli müdahalede bulunmamak ve deniz yolu taşımasına tehlikeli müdahalede bulunmak" suçlamaları yöneltildi.

Hakkında suçlama bulunan 17 kişinin gelecek haftalarda ifade vermesi bekleniyor. Mahkeme ise ifadelerin ardından yargılamaya devam edilip edilmeyeceğine, suçlamaların düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verecek.

Yunanistan açıklarındaki facia

Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda, 14 Haziran 2023'te düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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