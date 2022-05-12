Yunan parlamentosu ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı onayladı

Yunanistan parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD'nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (MDCA) onayladı.

Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.

"ÜLKEMİZ ABD'NİN BÖLGEDEKİ EN NET ORTAĞI VE MUHATABI HALİNE GELİYOR"

Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, "Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz'deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor" dedi.

ANLAŞMA İLK OLARAK 1990'DA İMZALANMIŞTI

İlk olarak 1990'da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor. Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin "temel taşı" olarak nitelendirdi.

MİÇOTAKİS'İN 16 MAYIS'TA BİDEN İLE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis'in ayrıca 17 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel