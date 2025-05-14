25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Yunan Milletvekilinin Evi Önünde Patlama

Yunan Milletvekilinin Evi Önünde Patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Maksimos Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen patlama sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Maksimos Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önünde sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı bir düzeneği Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.

Patlama nedeniyle bina girişinde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Demokrasi milletvekili Maksimos Harakopulos'un evine yapılan saldırı kör bir şiddet eylemidir." ifadeleriyle, saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.