Yunan Milletvekili Latinopulu Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Yunan Milletvekili Afroditi Latinopulu hakkında evrakta sahtecilik suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Mantığın Sesi Partisinin kurucusu Latinopulu hakkında Ocak 2025'te soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Floridis, süren soruşturma kapsamında Mantığın Sesi Partisinin kuruluşundaki evrakta seçmenlere ait olması gereken imzaların gerçekliğinin araştırıldığını belirtti.

Yunanistan kanunlarına göre bir partinin seçimlere katılabilmesi için seçme hakkı olan vatandaşlardan en az 200 imza toplaması gerekiyor.

Latinopulu, 2023'te aşırı sağcı Mantığın Sesi Partisini kurdu ve Haziran 2024'teki AP seçimlerine girdi, o tarihten beri AP üyesi olarak görev yapıyor.