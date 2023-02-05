Yunan mafyasının polis teşkilatı içinde etkili olduğu iddia edildi Güncel Haberler Yunan mafyasının, ülkedeki polis teşkilatı içerisinde etkili olduğu ileri sürüldü. Yunan mafyasının, ülkedeki polis teşkilatı içerisinde etkili olduğu ileri sürüldü. Documento Gazetesinin haberinde, mafya üyeleri ile polis teşkilatında görevli kişiler arasında paylaşıldığı ileri sürülen kısa telefon mesajları yer aldı. Mafya üyelerinin kendilerine yakın isimlerin polis teşkilatı içerisinde görevlendirilmesini sağladıkları belirtilen haberde, teşkilattan kendilerini ilgilendiren bazı konularda da yardım talep ettikleri iddia edildi. Haberde, kaçak yakıt ticaretinin de mafyanın polis teşkilatı içerisindeki bazı isimlerle işbirliği yaptığı alanlar arasında olduğu öne sürüldü. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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