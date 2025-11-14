Haberler

Yunan Hava Kuvvetleri tepki çeken "C130" paylaşımını sildi, taziye mesajı paylaştı

Güncelleme:
Yunanistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı kareleri İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaştı, tepkiler üzerine dakikalar içinde sildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve kazada 20 askerin şehit olmasının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken Yunan Hava Kuvvetlerinin böyle bir sosyal medya paylaşımında bulunması yoğun tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Yunanistan'ın yaptığının "ahlaki olmadığı" ve "iyi komşuluk ilkesiyle bağdaşmadığı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımını dakikalar içinde silen Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yine X hesabından yayınladı.

Yunan Hava Kuvvetlerinin tepkiler üzerine paylaştığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazılan mesajda, "Bu korkunç haberi büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kelimeler böylesi bir trajediyi tarif etmeye ve personelinizin kaybı nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü anlatmaya yetmez. Bu zor zamanlarda yanınızdayız. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen benim içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadeleri yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, tepki çeken paylaşımın Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ile ilgisi olmadığını, Yunan Hava Kuvvetlerinin töreninden beğenilen bir fotoğraf olduğu için paylaşıldığını ve ardından yanlış anlaşılmaların engellenmesi için silindiğini iddia etti.

AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı karelerin İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

Acar, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
