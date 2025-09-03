Yunan Hastanelerinde Ciddi Personel Açığı ve Uzayan Ameliyat Bekleme Listeleri

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu (POEDIN), ülkenin kuzeyindeki Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, hastaneler ve bağlı birimlerde yüzde 30-50 oranında personel açığı, eskiyen altyapı ve yetersiz ekipman nedeniyle hizmet sunumunun ciddi biçimde aksadığını bildirdi.

Federasyon, zor çalışma koşulları ve mesleğin düşük çekiciliği nedeniyle istifaların hızlandığını, bunun da ameliyat bekleme listelerini aylarca uzattığını vurguladı.

Raporda, Selanik'teki AHEPA Hastanesinde 1530 kadronun 465'inin boş olduğu, 10 ameliyathaneden sadece 4'ünün faal durumda bulunduğu ve ameliyat bekleme listesinin yaklaşık 1500 hastaya ulaştığı kaydedildi.

İppokrateio Hastanesinde ise 14 ameliyathaneden yalnızca 6'sının çalıştığı aktarılan raporda, ameliyat bekleyen hasta sayısının 4 bine yaklaştığı, anesteziyoloji kadrosunda öngörülen 28 kişilik norm kadroya karşılık sadece 10 anestezistin görev yaptığı belirtildi.

Bölgedeki diğer hastanelerde de benzer sorunların yaşandığına dikkat çekilen raporda, hekim ve hemşire atamalarının hızlandırılması, kritik branşlarda kalıcılığı artıracak ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, cihaz bakım ve yenileme ihalelerinin tamamlanması ve eski binalarda acil onarımların yapılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün Dedeağaç'taki Üniversite Hastanesini (PGNA) ziyaretinde sağlık çalışanlarının protestosuyla karşılaşmıştı.

Çalışanlar, hastanede yaşanan eksiklikleri ve günlük sorunları dile getirirken, "Bu bakan sağlık değil, ticaret ve kar bakanı" şeklinde slogan atmıştı.