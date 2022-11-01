Yunan Halkı Ücretsiz Odun İçin Kuyruğa Girdi

Bu kış enerji kıtlığıyla karşı karşıya kalan Yunanistan genelinde halk, odun gibi daha ucuz ısıtma kaynaklarına başvuruyor.

Bu kış enerji kıtlığıyla karşı karşıya kalan Yunanistan genelinde halk, odun gibi daha ucuz ısıtma kaynaklarına başvuruyor.

Ülke genelinde birçok yerel konsey, artan talebe karşılık vermek amacıyla yakacak odunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak için devreye girdi.

Atina'nın güneyinde bir banliyö olan Glyfada'da bu program 2021'de başlatıldı.

İhtiyacı olanlar önce başvuru yapıyor ve işlemler tamamlandıktan sonra, araçlarının bagajına sığdırabildikleri kadar odun alabiliyor.

Bu yıl enerji krizinin derinleşmesiyle belediyeye başvurularda da artış oldu.

SES 1 (Yunanca) ANNA KAFKA, Glyfada Belediyesi Sivil Koruma Dairesi Başkanı:

"Şimdiden yaklaşık 4.000 başvuru kabul edildi ve devam ediyoruz. Program kış boyunca sürecek."

SES 2 (Yunanca) NIKOS KAFES, Yunanistan'ın Glyfada banliyösü sakini:

"Bu, ekstra bir yardım. Kış zor, çok zor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da göz önüne alınarak bir yardım eli uzatılıyor."

SES 3 (Yunanca) FOTINI LABOUS, Yunanistan'ın Glyfada banliyösü sakini:

"Buna çok fazla ihtiyacı olan insanlar var. İyi şeyler devam etsin."

SES 4 (Yunanca) MARY, Yunanistan'ın Glyfada banliyösü sakini:

"Zor bir kış öncesi bu gerçekten çok çok olumlu bir şey.

Doğalgaz fiyatları bu yıl Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 332 daha yüksek seyretti. Yunanistan İstatistik Kurumu'na göre, ısınma için kullanılan yakıt yüzde 65,1, elektrik ise yüzde 30,5 daha pahalıya mal oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Atina'dan bildiriyor.(XHTV)