Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası

YUNANİSTAN'a yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen, iddiaya göre, Yunan güvenlik güçlerince üzerlerindeki kıyafetler alınıp, darbedildikten sonra Türkiye'ye geri itildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında jandarma ekiplerinin yarı çıplak bulduğu göçmenler, ayakkabı ve kıyafet verilmesinin ardından işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yunan güvenlik güçlerinin, ülkelerine geçen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni üzerlerindeki kıyafetleri, para ve değerli eşyaları alıp, darbettikten sonra bazılarını yarı çıplak ve ayakkabısız olarak Türkiye'ye geri itttiği iddia edildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda soğuk havada yarı çıplak halde yakalanan göçmenlere jandarma sahip çıktı. Kıyafet, yiyecek verilen göçmenler, daha sonra işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Diğer düzensiz göçmenler de Yunan polislerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı.