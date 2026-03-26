Frontex raporlarında Yunanistan'da göçmenlere kötü muamele yapıldığı tespit edildi

Avrupa Birliği'nin Frontex'i, Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik işkence, kötü muamele ve yasa dışı geri itme uygulamalarını ortaya koyan raporlar yayımladı. Raporlarda ayrıca, güvenlik güçleriyle bağlantılı maskeli grupların şiddet eylemlerine karıştığı ve Yunan makamlarının olayların araştırılmasında yetersiz kaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex bünyesindeki Temel Haklar Ofisi tarafından hazırlanan raporlarda, Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarında işkence, kötü muamele ve yasa dışı geri itmelerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

2025 Aralık-2026 Şubat tarihlerini kapsayan dört ayrı raporda, güvenlik güçleriyle bağlantılı olduğu ifade edilen maskeli grupların, göçmenlere yönelik şiddet eylemlerine karıştığı, bazı olaylarda ise göçmenlerin zorla sınır dışı edildiği belirtildi.

Raporlarda, göçmenlere yönelik darp, tehdit, cinsel istismar iddiaları ve insan onuruna aykırı muamelelerin yer aldığı, ayrıca bazı vakalarda göçmenlerin zorla Türkiye'ye geri gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca, Yunan makamlarının söz konusu olayların araştırılmasında yeterli işbirliği göstermediği ve bazı vakalarda gerekli bilgi ve belgelerin paylaşılmadığı ifade edildi.

Temel Haklar Ofisinin değerlendirmelerinde, tespit edilen uygulamaların AB Temel Haklar Şartı'na aykırılık teşkil edebileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
