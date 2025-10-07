Haberler

Yunan Gazete, Hükümeti Filistin Soykırımı Konusunda Eleştirdi

Güncelleme:
Efimerida ton Syntakton gazetesi, Yunanistan hükümetinin ve Dışişleri Bakanlığının, Filistin halkına yönelik saldırılara sessiz kalmasını ve soykırımı görmezden gelmesini eleştirdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Efimerida ton Syntakton, hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının, Filistin halkına yönelik saldırılara sessiz kaldığını ve "soykırımı" görmezden geldiğini belirtti.

Gazetenin haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, 7 Ekim 2023'teki saldırıların üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yaptığı açıklamada yalnızca "İsrail'e yönelik terör eylemlerini" kınadığına ancak Gazze'de yaşanan insani felakete ve on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine değinmediğine işaret edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in açıklamalarında İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonlarına ya da Filistinlilere yönelik ağır insan hakları ihlallerine atıf yapmamasının "bilinçli bir tercih" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, "Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı Filistin halkına yönelik saldırılara sessiz kalıyor ve soykırımı görmezden geliyor." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
