Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin Güncel Haberler BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Yunan fotoğrafçı George Doupas'ın "Yunan bir fotoğrafçının objektifinden Beijing'in güzellikleri" isimli çalışma büyük ilgi görüyor. BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Yunan fotoğrafçı George Doupas'ın "Yunan bir fotoğrafçının objektifinden Beijing'in güzellikleri" isimli çalışma büyük ilgi görüyor. Çin'in başkenti Beijing'deki evinde, bu ülkede çektiği bir fotoğrafı gösteren Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei M engjia/Xinhua) George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Yuanyang ilçesindeki taraçalı araziler görülüyor, 22 Şubat 2011. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla) George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'd e kar yağışı sırasında Yasak Şehir'i ziyaret eden bir turist görünüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla) George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in doğusunda bulun an Zhejiang eyaletindeki Rui'an'da gerili erişteleri havalandıran bir işçi görünüyor, 19 Eylül 2017. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla) Çin'in başkenti Beijing'deki "hutong" adı verilen dar sokaklardan birinde fotoğraf çeken Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Foto ğraf: Wei Mengjia/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.