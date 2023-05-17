Yunan Dışişleri, Arnavutluk'ta gözaltına alınan Yunan kökenli siyasetçi için harekete geçiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi Yunan azınlığın belediye başkan adayının gözaltına alınması nedeniyle harekete geçti.

Yunan basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Theoharis Lalakos, "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla 12 Mayıs'ta Himara Belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin gözaltına alınmasıyla ilgili Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Lalakos'un, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilen Beleri ve birlikte gözaltına alınan Pandeli Kokavesi ile görüşeceği, sağlık durumları ve gözaltı şartları hakkında bilgi edineceği belirtilirken, Yunanistan'ın Tiran Büyükelçiliği ile konuya ilişkin atılacak adımların değerlendirileceği de ifade edildi.

Belediye başkan adayının gözaltına alınması ve tepkiler

Arnavutluk polisi, 12 Mayıs'ta bazı muhalefet partilerinin, hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" iddialarında bulunduğu Himara Belediye başkan adayı Alfred Beleri'yi gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Matrix" adı verilen polis operasyonunda 51 yaşındaki Beleri'nin yanı sıra 44 yaşındaki Pandeli Kokavesi'nin de gözaltına alındığı, yapılan soruşturmada "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karışıldığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, Beleri resmi olmayan sonuçlara göre Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.