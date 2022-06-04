Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle... - Haberler

Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle...
AA - Güncel
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Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
AA / Güncel