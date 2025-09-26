Yunan basınına göre Erdoğan-Trump görüşmesi Türkiye için kazanıma işaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşme, Yunan basınında Türkiye-ABD ilişkilerinde yakınlaşma ve Türkiye için kazanım olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Yunan basınında geniş yer tuttu.

Ta Nea gazetesinin "Her şeyi aldı" manşetiyle verdiği haberde "Beyaz Saray, Sultan'ı göklere çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den uçak ve doğal gaz da dahil olmak üzere 70 milyar doları bulan satın alma paketiyle döndüğü belirtilerek, "Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor." ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi de "Trump, Türkiye'ye F-35 sağlamak için formül arıyor" manşetiyle yayımladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın ikili görüşmesine ve Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmalara yer verdi.

Trump'ın Erdoğan'a övgülerde bulunduğuna ve kendisini bölgesel güç olarak gördüğüne işaret edilen haberde, Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir dinamiğin olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'de yayımlanan, "Miçotakis'in New York'taki fiyaskosu, krizde bir yönetimin belirtisi" başlıklı haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül'de New York'ta yapılması planlanan görüşmesinin ertelenmesi nedeniyle Yunanistan hükümeti eleştirildi.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile görüşme yapmayı başarırken ve bir şekilde savunma teçhizatı tedarikini de içerecek şekilde Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme sağlarken Başbakan'ın (Miçotakis) New York'taki görüşmelerinin toplamdaki sonucu çok büyük olmadı. Yunan hükümeti için durumu daha da kötüleştiren şey, şu an ABD hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir iletişim ve uzlaşı kanalı bulmakta ciddi zorluklarla karşılaşması." değerlendirmesine yer verildi.