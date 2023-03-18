Yunan askerlerinin sırtından bıçakladığı Yemenli Abdullah'ın yaralarına 30 dikiş atıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 34 kaçak göçmenle botla yasa dışı geçiş yapmak isterken Yunan unsurlarınca sırtından bıçaklanıp denize atıldığı öne sürülen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Yemen uyruklu Abdullah Muhammed İsaak'ın (25) yaralarına 30 dikiş atıldı.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Yemen uyruklu Abdullah Muhammed İsaak, İzmir'e geldi. 4 Mart'ta 34 kaçak göçmenle, 2 lastik botla Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışırken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendi. İddiaya göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri İsaak ve diğer kaçak göçmenleri bottan, kenti teknelerine alıp darbetti. Kaçak göçmenlerin para ve eşyalarını alan Yunan askerleri, İsaak'a demir çubukla vurup, sırtının 2 yerinden bıçaklayarak denize attı. Can yelekleriyle hayatta kalmaya çalışan kaçak göçmenleri, ihbarla bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yaralı İsaak, yarı baygın halde Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sırtına 30 dikiş atılan İsaak, bir gün sonra taburcu olarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kendisine yapılan zulmü kabullenemeyen İsaak, uluslararası mahkemelerde dava açarak hakkını arayacağını söyledi.