Yunan Aktivist Plutarhos Vernis: Filistin İçin Dayanışma ve Sorumluluk Mesajı

Küresel Sumud Filosu'na katılan Yunan aktivist Plutarhos Vernis, hareketin sivil karakterine dikkati çekerek, aynı zamanda uluslararası topluma güçlü mesaj iletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Siros Adası'ndan hareket eden ve şu anda Milos Adası'nda bulunan filonun Akdeniz'e açılmadan önceki son hazırlıklarının tamamlanmasını bekleyen Oksigono adlı teknede yer alan Vernis, AA muhabirine yolculuğun amacını anlattı.

Hareketin tamamen sivil bir girişim olduğunu ifade eden Vernis, "Buradayız çünkü hükümetler ve kurumlar sorumluluklarını yerine getirmedi. Sade vatandaşlar olarak dayanışma ve sorumluluğun daha fazla ertelenemeyeceğini gösteriyoruz." dedi.

Vernis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücümüz, Filistin halkının özgür ve onurlu bir yaşam sürme konusundaki ısrarından geliyor. Onların adil ve özgür bir devlete olan inancı, bizlere burada olmamız için ilham veriyor. Hatta bu kişisel bir bedel gerektirse bile. Dünyaya da herkesin elinden geldiğince adalet için baskı yapması gerektiğini hatırlatıyoruz."

Farklı milletlerden, dillerden ve inançlardan gelen insanların aynı amaç etrafında birleştiğine dikkati çeken Vernis, "Burada dinlerin ya da milliyetlerin temsilcisi değiliz. Bizi birleştiren şey, dünyanın gözü önünde süren bu adaletsizliğin sona erdirilmesi gerektiğine olan inanç." ifadelerini kullandı.

Vernis, insani yardımın tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bu yardım, toplumların harekete geçip bu soykırımı durdurma talebinin sembolü." diye konuştu.

Çeşitliliğin başlı başına bir mesaj olduğunu belirten Yunan aktivist, insan yaşamı ve özgürlüğünün savunulmasının sınırının dini ve rengi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Vernis, "Buraya ölmek için değil, bir kuşatmayı kırmak ve bir halkın özgürlük mücadelesinin görünür olmasını sağlamak için geldik çünkü bir halkın baskı altında tutulması, siyasi ve ahlaki bir suçtur ve son bulmalıdır." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.