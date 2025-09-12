Yunan Aktivist Gazze'ye İnsani Yardım İçin Yola Çıkıyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na Siroz Adası'ndan kalkacak gemiyle katılacak Yunan aktivist Paris Lafçis, "Bu yolculuk bir risk ama aynı zamanda tarihi bir sorumluluk." dedi.

"March to Gaza Greece" koordinasyon ekibinde yer alan Lafçis, AA muhabirine Yunanistan'dan Gazze'ye doğru yola çıkacak gemilerin mürettebatında yer alacağını söyledi.

Mürettebatı motive eden en önemli unsurun, tarihi değiştirme gücüne duyulan inanç olduğunu belirten Lafçis, "Burada esas olarak mürettebattan çok, yıkım ve açlık koşullarına rağmen direnmeye devam eden Filistin halkının iradesi bize ilham veriyor." dedi.

Lafçis, Yunan halkının Filistin meselesine tarihsel bakımdan duyarlı olduğunu, özellikle son aylarda pek çok kişinin aktif şekilde harekete geçtiğini ve savaş karşıtı eylemleri desteklediğini dile getirdi.

"March to Gaza Greece"in kampanyasına verilen desteğin güçlü olduğuna dikkati çeken Lafçis, Mısır'a düzenlenen bir önceki insani yardım seferi için 120 bin avrodan fazla, yeni sefer için de 40 bin avrodan fazla bağış toplandığını ve bunun masraflar için önemli katkı sağladığını söyledi.

Filoya düzenlenen saldırılar mürettebatı korkutmadı

Tunus'ta filoya düzenlenen saldırılara da değinen Lafçis, bunların kendilerini korkutmadığını ve kararlılıklarını değiştirmediğini vurguladı.

Böyle bir olasılığı bireysel ve kolektif değerlendirdiklerini anlatan Yunan aktivist, buna göre eğitim aldıklarını dile getirdi.

Lafçis, Yunan gemisine muhtemel İsrail saldırısı durumunda Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünden başlayarak ülke çapında büyük tepkinin oluşacağı uyarısında bulunarak, bu yolculuğun hem tarihi sorumluluk hem de barış için umut taşıdığını, hiçbir saldırının kendilerini geri çevirmeyeceğini vurguladı.

Yunan aktivist Dimitris Butulas da Global Sumud Filosu'na katılacak gemiyi desteklemek için Siroz Adası'na geldiğini söyledi.

Mürettebatta yer alamayacağının ancak filonun denizde vereceği mücadelenin yanı sıra tüm dünyanın dikkatini hem filoya hem de Gazze'ye çevirebilmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunun altını çizen Butulas, bu süreçte Yunanistan'da kalacak destekçilerin de önemli görevlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

"Olası saldırıda kitlesel gösteriler düzenlenecek"

Butulas, "Burada kalacak olanlar gemilerin ve mürettebatın güvenliği için sorumluluk üstlenecek, olası bir saldırı veya alıkoyma durumunda kitlesel eylemler ve gösteriler düzenleyerek mürettebatın serbest bırakılması için baskı oluşturacak." diye konuştu.

Yunanistan'ın NATO ve Avrupa Birliği üyesi olduğunu anımsatan Butulas, ülkenin resmi politikasının İsrail devletinden yana olduğunu, bunun da Filistin halkına yönelik soykırıma destek anlamına geldiğini ifade etti.

Yunan hükümetlerinin yalnızca bu politikayı onaylamakla kalmadığını, aynı zamanda Girit'teki Suda Üssü ve Dedeağaç'taki diğer NATO üsleri aracılığıyla sürece aktif şekilde katıldıklarını söyledi.

Butulas, bu politikaların Yunan halkının iradesiyle çeliştiğini belirterek, "Halkımız, tekrar tekrar sokaklara çıkıyor, özgür Filistin talep ediyor, İsrail'in saldırılarına karşı direnişin zaferini istiyor." dedi.