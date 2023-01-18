Yunan adalarına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı

MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY şüphelisi öğretmen, katip ve astsubayların da bulunduğu 6 kişi ile 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY şüphelisi öğretmen, katip ve astsubayların da bulunduğu 6 kişi ile 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'ten Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Polis ekipleri, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde şüphelilerin bindiği tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör şüphelisi F.Ü., meslekten ihraç edilen katip K.Ö., öğretmen M.U., astsubaylar M.P., E.Y. ev hanımı E.B. ile servis şoförü G.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ü., K.Ö. ile M.P. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla, E.B., G.K. ve M.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.