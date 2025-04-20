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Yunak'ta Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor Toplantısı Yapıldı

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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Aile ve Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyerek, doğalgaz çalışmaları ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi.

Yunak'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Yunak Aile ve Millet Bahçesindeki programda, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Burada yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Günaltay, özellikle devam eden doğalgaz çalışmaları ve ilçenin geleceğine yön verecek olan projelere değindi.

Vatandaşlar ise etkinlik boyunca mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dile getirdi.

Subhan Günaltay, vatandaşların aktardığı tüm aksaklıkları dikkatle not alarak, ilgili birimlere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

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Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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