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Yunak'ta üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Yunak'ta üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Öztaş, okulda düzenlenen törende, eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu ve mesleklerinde en iyi olmak için kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Mezun olmak eğitimin bittiği anlamına gelmiyor. Yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Bizler sizlerin hayata daha donanımlı atılmanız için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Mezuniyet bir son değil bir başlangıçtır. İnşallah bundan sonraki hayatınızda başarılı ve mutlu olursunuz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

Okulu birincilikle bitiren Mehmet Sayoğlu, yaş kütüğüne plaket çaktı. Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Selçuk Üniversitesi Kadir Öztaş Güncel Haberler

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