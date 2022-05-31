Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Haberler

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Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Yunak'ta Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

Yunak'ta Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

KETEM görevlilerince ilçede bugün başlayan ücretsiz tarama işlemi 15 Haziran'da sona erecek.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Gazi Uyar, "Erken teşhis sağlanarak kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak, tarama programlarının önemi artmaktadır. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Devlet Hastanesi Haziran Kanser Gazi Güncel Haberler

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