Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yunak Orhan Erdem İmam hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve video gösteriminin yapıldığı programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan film izlendi.

Etkinlik, ilçede düzenlenen yarışmalara dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Konya, Yunak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title