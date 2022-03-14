Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı
AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'nın Yunak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yunak Orhan Erdem İmam hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve video gösteriminin yapıldığı programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan film izlendi.
Etkinlik, ilçede düzenlenen yarışmalara dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
AA / Abdulkadir Uysal - Güncel