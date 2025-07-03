Yunak'ta Atıl Alan Park ve Etkinlik Alanına Dönüşüyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunak'taki atıl alanı park ve etkinlik alanına dönüştürmek için çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında ağaçlandırma, oturma grupları ve restoran bölümleri inşa edilecek. Tamamlandığında, vatandaşlara dinlenme ve sosyal etkinlik imkanı sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yunak'ta atıl olan alanın park ve etkinlik alanına dönüştürülmesi için çalışma yürütüyor.

Yeni Mahalle çarşı merkezindeki proje kapsamında, ağaçlandırma çalışması yapılacak, oturma grupları ve restoran bölümleri inşa edilecek.

Yunak Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların dinlenebileceği ve çeşitli sosyal etkinliklere katılabileceği çağdaş bir yaşam alanına kavuşacağını belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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