Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Yunak'ta 29 Mayıs İstanbul'un Fethi programı düzenlendi

Yunak'ta, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yunak'ta, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, İstanbul'un Fethinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan mehter gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire müdürleriyle diğer davetliler katıldı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Orhan Erdem, İmam Hatip, İstanbul, Yunak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title