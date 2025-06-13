Yunak OSB için Yer Tahsisi ve Tapu Devir Töreni Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak Organize Sanayi Bölgesi için düzenlenen tapu devir töreninde, 1 milyon 307 bin metrekarelik alanın tahsisi yapıldı. Başkan Subhan Günaltay, projenin bölgesel kalkınmaya ve istihdam artışına katkı sağlayacağını belirtti.

Yunak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yer tahsisi ve tapu devir töreni yapıldı.

Yunak Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Başkan Subhan Günaltay, 1 milyon 307 bin metrekarelik alanı kapsayan tapu devir belgesini Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan'a teslim etti.

Günaltay, törende, Yunak OSB'nin ilçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yatırımın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Günaltay, "Bu proje, Yunak'ta göçün önlenmesi ve istihdamın artırılması açısından stratejik bir adımdır. Sanayinin ilçemize kazandırılması, gençlerimizin geleceğine umut olacaktır." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.