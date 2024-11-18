Yunak Kara Yolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Karabulut Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki Ramazan Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla attı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yunak kara yolu, Karabulut Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. (77) 34 DC 8828 plakalı otomobil ile Akşehir'den Yunak istikametine doğru giderken, Karabulut mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Y. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.