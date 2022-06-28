Yunak Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya, göreve başladı

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Meltem Sarıkaya, görevine başladı.

Yunak Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya, yaptığı açıklamada, Yunak'ın güzel ve şirin bir ilçe olduğunu kaydetti.

Sarıkaya, ilçe halkının da güler yüzlü ve hoşgörülü olduğunu ifade etti.