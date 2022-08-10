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Yumurtlamaya gelen caretta carettayı böyle kaçırdılar

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Dünyada nesli koruma altındaki caretta carettalardan biri yumurta bırakmak için geldiği sahilde vatandaşların flaş ve ışıklı ilgisi karşısında karaya çıkamadan geri döndü.

Dünyada nesli koruma altındaki caretta carettalardan biri yumurta bırakmak için geldiği sahilde vatandaşların flaş ve ışıklı ilgisi karşısında karaya çıkamadan geri döndü.

Nesli koruma altındaki canlılardan caretta caretta kaplumbağaları nadirde olsa bu mevsimlerde yumurtlamak için karaya çıkabiliyor. Dün gecede bir caretta caretta yumurtlamak için Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi sahiline çıktı. Sudan karaya doğru ilerleyen caretta carettayı gören vatandaşlar, kaplumbağanın etrafını çevirdi, flaş açıp, cep telefonu kamerası ile kayıt yaptı. Elini uzatıp kaplumbağaya karşı flaşlı fotoğraf çekilmesi ve yoğun ses üzerine caretta caretta yumurtlayamadan suya dönmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzmanlar bu ayda nadiren de olsa caretta carettaların sahile yumurta bırakmak için gelebileceğini belirterek, kesinlikle canlının üzerine ışık tutulmamasını ve rahatsız edilmemesi gerektiğini bildirdi.

(Mehmet Demirci - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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