Yumurtlamak İçin Sahile Çıkan Caretta Caretta Kurtarıldı

Yumurtlamak İçin Sahile Çıkan Caretta Caretta Kurtarıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde sahilde boynuna olta iğnesi saplanan caretta caretta, yapılan müdahaleyle kurtarıldı. 'Esin' adı verilen kaplumbağa, rehabilitasyonun ardından denize salındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yumurtlamak için çıktığı sahilde boynuna olta iğnesi saplandığı fark edilen caretta caretta kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu sahilinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bölgedeki görevliler, yumurta bırakmak için sahile çıkan bir caretta carettanın boynuna olta iğnesi saplandığını ve ağzından misina sarktığını fark etti.

Ekipler tarafından merkeze götürülen kaplumbağa, boynundaki iğne ile yuttuğu misinadan kurtarıldı.

"Esin" adı verilen caretta caretta daha sonra denize salındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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