Yumurtalık'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir genç, deniz bisikletiyle gezinti yapan kişiler tarafından kurtarıldı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genci, bu sırada deniz bisikletiyle gezinti yapan kişiler kurtardı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde, Yumurtalık açıklarında meydana geldi. Deniz bisikletiyle gezintiye çıkan kişiler, bir gencin suda çırpındığını gördü. Baygınlık geçiren kişiyi, deniz bisikletindekiler kurtardı. Sağlık ekiplerine haber veren çevredekiler, genci kıyıya götürdü. Yaşananlar, arkadaş grubundaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,