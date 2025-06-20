Yumurtalık'ta Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Plajda denize giren Ali Ç. (16) ile kardeşi Ege Ç. (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Bölgedeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahilde yapılan Ali Ç, kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan Ege Ç, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.