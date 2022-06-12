Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2) - Haberler

Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2) ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI Aksaray'da yumurta viyoli üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI Aksaray'da yumurta viyoli üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrikadaki işçilerden 1 kişi hortumla su tutarken kayıp yere düşmesi sonucu ayağından yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 4 itfaiye erine ise hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi. ? Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel Aksaray İtfaiye Güncel Haberler

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