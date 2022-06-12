Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın - Haberler

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Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın

AKSARAY'da yumurta viyoli üreten fabrikanın depo kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AKSARAY'da yumurta viyoli üreten fabrikanın depo kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın üretim bölümüne sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Organize Sanayi Bölgesinde yumurta üreten fabrikanın depo bölümünde saat 19.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkili olması üzerine ekipler, alevlerin fabrikanın üretim bölümüne sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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