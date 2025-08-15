Yumurta Kabuğu Oyma Sanatçısı Hamit Hayran Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yumurta kabuğu oyma sanatıyla tanınan Hamit Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Gölbaşı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılım yoğun oldu.
Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
Hayran için Gölbaşı Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Burada kılınan namazın ardından Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel