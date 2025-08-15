Yumurta Kabuğu Oyma Sanatçısı Hamit Hayran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yumurta Kabuğu Oyma Sanatçısı Hamit Hayran Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Yumurta kabuğu oyma sanatıyla tanınan Hamit Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Gölbaşı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılım yoğun oldu.

Burada kılınan namazın ardından Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı.

