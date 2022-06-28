Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı - Haberler

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Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Gün - Güncel
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- Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı Kurtarılan caretta caretta doğaya geri bırakıldı Antalya'da yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelen ve misinaya dolaşan caretta cerattanın yardımına otel çalışanları koştu.

- Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı

Kurtarılan caretta caretta doğaya geri bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelen ve misinaya dolaşan caretta cerattanın yardımına otel çalışanları koştu. Çalışanlar tarafından misinadan kurtarılan kaplumbağa tekrar denize bırakıldı.

Olay, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi plaj kısmında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin çalışanları, yumurtasını bırakmak için kıyıya gelen ve hareketsiz şekilde duran caretta carettayı fark etti. Kontrol edilen kaplumbağanın çeşitli yerlerinden balık tutmak için kullanılan misinaya dolaştığı görüldü. Çalışanlar tarafından misinadan kurtarılan kaplumbağa tekrar denize bırakıldı.

Yaşanan o anlar ise balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Güncel

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