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Yükümlülerden Okul Boyama Projesi

Yükümlülerden Okul Boyama Projesi
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Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün takibindeki yükümlüler, 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda boyama ve küçük onarımlar yaparak öğrencilere daha ferah bir öğrenim ortamı sağladı.

Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki yükümlüler, 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nu boyadı, küçük onarımlarını yaptı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında, yükümlüler ve personeller tarafından 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışma yapıldı.

Okulun boyasını ve küçük onarımlarını yapan yükümlüler ve personeller, öğrencilere daha ferah ortamda ders yapma imkanı sağladı.

Okulda düzenlenen programa katılan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, "Projeler ile yükümlülerin denetim süreci içinde sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı desteklenerek başarı duygusu, değer verilme ve takdir edilmenin verdiği motivasyon ile yaşamlarına, düşünce ve bakış açılarına katkıda bulunulmasını hedefliyoruz. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, cumhuriyet savcıları Çağatay Akça, Abdullah İzi, Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

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