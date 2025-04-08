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Yüksekovalılar Kendovan Peribacalarını Ziyaret Etti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden bir grup, İran'ın Tebriz şehrinde bulunan ve Kapadokya'yı andıran Kendovan peribacalarını ziyaret etti. Kayaların içine oyulmuş evlerle dolu olan bu bölge, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Yüksekovalılar Kendovan peribacalarına hayran kaldı

TAHRAN - İran'ın Tebriz şehrinin Doğu Azerbaycan eyaleti sınırları içinde yer alan ve Kapadokya'yı andıran Kendovan bölgesini ziyaret eden Yüksekovalı grup, kayaların içine oyulmuş evlere hayran kaldı.

Dünyanın nadir yerlerinden biri olan Kendovan bölgesinde kayaların içine oyulmuş evler, günümüzde bile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 18 kişilik bir grup, İran'daki ziyaretleri sırasında Kendovan peribacalarını gezdi. Mehdi Gözey ve Vahit Vahid Arjomand rehberliğindeki ekip, tur programlarını tamamladıktan sonra Yüksekova'ya geri döndü.

Son durağın Kendovan peribacaları olduğunu belirten Mehdi Gözey, "18 kişilik grubumuzla Tebriz'de yaptığımız turda Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı'nın ardından Kendovan peribacalarını ziyaret ettik ve keyifli bir tur geçirdik. Kendovan oldukça önemli bir tarihe sahiptir. Hala burada insanlar taşların içine oyulmuş evlerde yaşamaya devam ediyor. Son derece güzel ve keyifli bir turdu. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüksekovalıları gezdiren rehber Vahit Arjomand ise "İran'ın farklı bölgelerinde düzenlediğimiz turlarımızın son durağı Kendovan peribacaları oldu. Geçmişi ve tarihiyle günümüze ışık tutan taş evler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Görmek isteyen herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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