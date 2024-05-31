Yüksekovalı öğrenciler 'Artık Okuyorum' etkinliği ile eğlendiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki minik öğrenciler, 'Artık Okuyorum' etkinliğiyle doyasıya eğlendiler.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok İlkokulunda okuyan öğrenciler, 'Artık Okuyorum' isimli etkinlikle bir araya geldiler. Yılsonuna doğru gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından düzenlen etkinlikle şarkı ve şiirler okuyarak doyasıya eğlendiler.

Yılsonuna doğru geldiklerini ve öğrencilere çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini belirten öğretmen Yusuf Taha Talha, "Bugün okulumuzda etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz okumalarını tamamladıkları için 'Okuma Bayramı' düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu, öğrencilerimize de moral oldu. Öğrencilerimizin okul bağımlılıkları daha çok artsın diye böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğe katılım sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğretmenlerden Emine Karabudak ise "Bugün tüm 1. sınıflar olarak 'Okuma Bayramı' yaptık ve güzel bir etkinlik oldu. 2. sınıfa geçecekler artık onlara güzel bir anı oldu. Şu anda ikramlarla sınıflarımızda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.