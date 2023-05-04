YÜKSEKOVALI KADINLAR, RENK CÜMBÜŞÜ ARASINDA PANCAR TOPLADI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kadınlar, bahar mevsimi ile birlikte renk cümbüşüne dönüşen ovada, otlu peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan pancar otu topladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kadınlar, bahar mevsimi ile birlikte renk cümbüşüne dönüşen ovada, otlu peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan pancar otu topladı.

Çevresi dağlarla çevrili, düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle birlikte canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, kadınlar da renk cümbüşü arasında yemek ve peynir yapımında kullanılan mendi, sirik ve kenger adlı pancar otlarını topladı.

Kadınlarla birlikte pancar toplamaya gelen Muhyettin Yılmaz ise,"Her yıl mayıs ayın ilk haftasında ovamızda kendiliğinde yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemekliklerde ve peynirlerde kullanıyoruz. Dağlarımız karla kaplı, ovamız ise sarıya büründü. Harika bir manzara karşısında baharın tadını çıkartıyoruz."diye konuştu.(DHA)