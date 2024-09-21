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Yüksekovalı Dağcılar Dolu ve Tipiye Rağmen Zirveye Ulaştı

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Hakkari'de Yekdasder Spor Kulübü ve Stigia Turizm üyeleri, zorlu hava şartlarına rağmen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'na yürüyüş gerçekleştirerek zirveye ulaştı. Ekip, doğa yürüyüşü ile bölgenin güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Yüksekovalı dağcılar dolu ve tipiye rağmen 4 bin 135 rakıma zirve yaptı

HAKKARİ - Hakkari'de Yekdasder Spor Kulübü ve Stigia Turizm üyeleri, dolu ve tipiye rağmen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağlarının karlı zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yekdasder Spor Kulübü ve Stigia Turizm üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 10 kişilik grup, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağına yürüyüş gerçekleştirdi. Bölge rehberi Beşir Tertemiz'in öncülüğünde tırmanışa geçen grup, dolu ve tipiye rağmen zirve yapmayı başardı.

Zorlu hava şartlarına rağmen zirve yaptıklarını belirten Yekdasder Spor Kulübü Başkanı Suat Öztekin, "Yurt dışından Ağrı Dağı turları ile gelen Ermenistan grubu öncülüğünde yaptığımız Reşko Cilo Zirve faaliyetini gerçekleştirdik. Bu zorlu tırmanışta rehberimiz Beşir Tertemiz'i gönülden tebrik ederiz. Hava koşullarının çok zor olduğu bu tırmanışta yağmur, dolu ve tipi ile mücadele eden ekibimiz, zirve yapmayı başardı. Hakkari'de dağ turizmini geliştirme konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız" dedi.

Yüksekovalı Dağcılar Dolu ve Tipiye Rağmen Zirveye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

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