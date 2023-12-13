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Yüksekova'ya Yeni Spor Salonu ve Etüt Merkezi Yapılıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ilçede birçok spor tesisi ve etüt merkezinin olduğunu, ancak potansiyelin fazla olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor.

Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki iş merkezinde yapılan etüt merkezi ve spor salonunun kısa sürede açılması planlanıyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ilçede birçok spor tesisi ve etüt merkezinin olduğunu, ancak potansiyelin fazla olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"İlçede 3 mahalle ve 12 okula hitap edebilecek iki katlı ve her katı 1180 metrekare olan bir yer kiraladık. Bu bölge öğrenci ve sporcu potansiyeli yüksek olan bir yer. Birçok dalda önemli başarılar elde ettiğimiz bir yer. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi Gençlik Merkezine yönlendirebilmek için çaba gösteriyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Yaklaşık 20 binden fazla öğrenciye hitap edebilecek bir yerdeyiz. 7 gün 24 saat açık olacak bir etüt merkezi yapacağız. Öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ders çalışabilecek."

Kaynak: AA / Güncel

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