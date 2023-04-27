YÜKSEKOVA'YA GELEN İRANLI TUR OPERATÖRLERİNE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

HAKKARİ'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir grup tur operatörü, çiçek ve halaylarla karşılandı.

HAKKARİ'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir grup tur operatörü, çiçek ve halaylarla karşılandı. Heyete başkanlık yapan Sait Nalbay, yöreyi tanımak için geldiklerini, bu ziyaretin ardından da turistleri bu bölgeye getirmeye planladıklarını söyledi.

İran'a sınırı olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine turist gelebilmesi için başlatılan çalışmalarda, Urumiye, Mahabat, Tebriz ve Erdabil kentlerinden 100 kişiden oluşan İranlı tur operatorleri ilçeye geldi. Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan tur operatörleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve bir grup işadamı tarafından çiçeklerle karşılandı. Gelen kafile, kendilerini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli halk oyunları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. İlçeye gelen İranlı tur operatörleri, esnaf ziyareti yaptıktan sonra, Şemdinli ilçesine geçti.

Heyete başkanlık yapan Sait Nalbay,Yüksekova'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Nalbay, "İran ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik bağları var. Hakkari ve ilçelerini daha yakından tanımak için, 3 günlük bir gezi ziyaretine çıktık. Buradan döndüğümüzde İranlı vatandaşlarımızı da buralara getirip gezdirmeyi planlıyoruz. Yüksekova'nın tarihi geçmişi hakkında bilgi aldık. Yöre insanı ile tanışma fırsatımız oldu. Yüksekova 'dan da insanların bizim ülkemize gelmesini bekliyoruz. Hep birlikte kenetlenmeliyiz, birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Heyette bulunan TİDA Ajans Genel Müdürü Şebnem Seyit Zade ise İranlı turistlerin genellikle Van'a geldiğini belirtti. Zade, 'Hakkari ve Yüksekova'yı güvenlik nedeniyle bazı kuşkuları var. Yaşadıklarımızı, gittiğimizde onlara söyleyeceğiz. İnşallah, bundan sonra bu bölgeye de gelmeleri için onları ikna edeceğiz" diye konuştu.

İranlı tur operatörlerini karşılayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İranlı seyahat acenteleri, Hakkari ve ilçelerini tanımak geldiler. Burada 3 günlük ziyaretler yapacaklar. 3 gün sürecek olan gezi kapsamında ilçelerini de görme imkanı bulacaklar. Bu vesileyle bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklar. Umarız bundan sonra İranlı turistler nasıl Van'ı tercih ediyorlarsa, Hakkari'ye de gelirler" ifadelerini kullandı.