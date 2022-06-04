Yüksekova'ya çekilecek doğal gaz hattı için yer teslimi yapıldı - Haberler

Yüksekova'ya çekilecek doğal gaz hattı için yer teslimi yapıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine çekilecek doğal gaz hattı yapım işi sözleşmesinin imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını bildirdi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine çekilecek doğal gaz hattı yapım işi sözleşmesinin imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını bildirdi. Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksekova'nın doğal gaz boru hattına ilişkin kalan işlerin tamamlatılması ve yapım işi sözleşmesinin 22 Şubat'ta imzalandığını belirtti. Akbıyık, paylaşımında, "İnşallah en kısa zamanda Yüksekovamızın doğal gaza kavuşması için konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadesini kullandı. AA / Sayim Harmancı - Güncel Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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