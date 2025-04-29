Yüksekova ve Şemdinli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Bir haftadır zorlu coğrafya ve olumsuz hava şartlarına rağmen karla mücadele eden ekipler, yolların bir kısmını ulaşıma açtı.

Karla kaplı yolların bazı bölümlerinde kar temizleme çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan kısımları da kısa sürede açmayı hedefliyor.