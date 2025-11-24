Yüksekova ve Şemdinli'de Kapanan Üs Yolları Açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından Yüksekova ve Şemdinli'de 22 üs bölgesinin yolu kapandı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.