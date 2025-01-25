Yüksekova ve Muş'ta Soğuk Hava ve Kar Etkili Oluyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis ve soğuk hava, Muş'ta ise kar yağışı etkili olurken, bazı yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşarken, hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili olurken, Muş'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, hava eksi 9 derece ölçüldü.
Ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla soğuk havadan korudu.
Muş'ta da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar nedeniyle 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.